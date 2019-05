Etapp osutus üliraskeks

«Mulle oli see väga keeruline nädalavahetus,» ütles laupäeval klassis üle 250cc 2T kolmanda ja pühapäeval 5. koha saanud Talu. «Laupäeval oli üks tehniline viperus. Kuid pühapäeval maadlesin päev otsa tehnikaga. Tsikkel suri pidevalt välja: pidin seda küll mäest üles lükkama, küll vaba käiguga mäest alla tulema,» kirjeldas ta. «Väga raske oli, kuid pingutasin lõpuni.» Pühapäeval kaotas Talu oma klassi võitjale Jiri Hadekile näiteks ligi seitse minutit. Mis mootorrattaga juhtus, Talu ei teagi, kuid kahtlustab, et viga on elektroonikas.

Talu klubikaaslane Riho Kollist võrdles kahe seni toimunud EM-etapi radu hard enduurodega. ainus vahe on, et päevad on isegi pikemad ja lisaks tuleb sõita katseid. Tema eesmärk oli seekord püsida oma ajas ja mitte trahvi saada ning see ka õnnestus. Kõik katsed talle meeldisid, kuigi olid keerulised, kuid seal jagus kivide sektsioone, pikki mäkketõuse ja muud, mis talle väga sobisid.