Leegid hävitasid poole tunniga kuulsa talurestorani

Pühapäeval kell 11.37 teatati häirekeskusele, et Otepää vallas Mäha külas põleb lahtise leegiga majapidamise abihoone, kuhu on rajatud söögikoht. Inimesi põlengu puhkemise ajal hoones ei olnud.

Tuleroaks langes üle ilma tuntud Tammuri talurestoran. Tammuri talu on selle koha peal asunud aastast 1860.

«1911. aastal ostis selle mu vanavanaisa ja olen siin toimetamas järjepidevalt aastast 2001. Kolisin siia tallu koos oma tütrega ja eneseteostuseks avasin vanas aidas 2007. aastal väikese restorani,» andis Tammuri talu omanik Erki Saar sotsiaalmeedias teada.

Ta toimetab talus üksipäini ja abiks on vahel tütar, kes viimasel ajal viibib õpingute tõttu peamiselt Tartus. «Püüan külalistele pakkuda maitsvat ja oma kasvatatud toitu siitsamast talust,» ütles Saar. «Kahjuks puhkes aidahoones põleng, mis sai alguse varjualuses oleva aiatehnika isesüttimisest, poole tunniga oli kogu hoone leekides. Kuna tegemist on mu suguvõsa traditsioonidega ja minu elutööga, ei soovi ma seda järjepidevust katkestada.»

Peremees ütles, et soovib ka edaspidi pakkuda inimestele elamusi söögivaldkonnas ja tekitada mõnusat tunnet. «Plaanin taastada hoone ja avada restorani niipea kui võimalik. Kui kellelgi on mind võimalik aidata, on kogu abi teretulnud.»

Tammuri talu peremees Erki Saar restorani sissepääsu juures. Pilt on tehtud seitse aastat tagasi. FOTO: Arvo Meeks

Tütar: ei oska valu kirjeldada

Erki Saare tütar Mia Melanie kirjutas sotsiaalmeedias, et tulekahju hävitas suure osa nende varast: kõik rattad, muruniidukid, tööriistad.

«Tuli tungis ka läbi katuse, mis on täielikult hävinud, minu isa restorani. Ma ei oska seda valu isegi kirjeldada, kui sa näed, et sulle kõige tähtsama inimese kogu elutöö ja kõik, mille nimel ta iga päev palju vaeva näeb, on laostunud,» kirjutas ta.

Ka tütar andis teada, et isa ei plaani nii kergelt alla anda ja tahab oma restorani taastada ning uuesti inimestele toitu pakkuma hakata. «Kahjuks on tõsiasi see, et kõik maksab kohutavalt palju. Niisiis tuli meil plaan, et mitte lihtsalt inimestelt raha küsida, annaksin mina enda tehtud maalid mingi kindla summa eest vastu,» ütles ta. «Kui kellelgi on meid võimalik aidata, siis on kogu abi teretulnud ja tõesti iga väikseimgi toetus loeb.»

Omaniku sõnul võis tulekahju alguse saada garaažist, kus hoiti murutraktorit, mida oli enne põlengu puhkemist kasutatud.

Üks neist, kes appi läheb, on Kliinik Elite AS. Ettevõte kutsub kõiki andma oma panust Tammuri talurestorani taastamisse – toetada elu maal.

Erakliinik rõhutas oma Facebooki-lehel, et põlengus hävis suur osa ajaloolisest Lõuna-Eesti aidahoonest. «See polnud tavaline ait, selles tegutses ainulaadne ühemeheresto- ran – üks eriline koht ühes selle erilise pererahvaga. Peremees korrastas oma vanavanaisa talu, aia ja aida, rajas looduskaunisse paika restorani, kus pakutakse kohalikku ja puhast toitu. Lõi mõnusa atmosfääriga põneva paiga.»

Erakliinik: peab aitama

Elite erakliinik on otsustanud toetada Tammuri talu taasrajamist ja taasavamist, sest nad teavad, et koha omanik on pannud sinna oma hinge, ja nad teavad ka seda, kui hea on olla selles talus.

«Tahame, et elu oleks võimalik ka väljaspool keskuseid. Tahame, et eestlased sööksid kohalikku ja kvaliteetset toitu ja aitaksid kaasa oma tervise hoidmisele. Tahame, et meie Lõuna-Eesti talud ja aiad oleksid korras. Tahame, et võimatuna näivad ideed saaksid ikka ja jälle ellu viidud. Kõikide nende põhjuste pärast oleme kindlad, et peab aitama,» andis kliinik teada.

Päästjad kustutasid aida-hoone kella 14.59ks. Lõuna päästekeskuse teatel võis omaniku sõnul tulekahju alguse saada garaažist, kus hoiti murutraktorit, mida oli enne põlengu puhkemist kasutatud. Kahjutule täpsema põhjuse selgitavad välja päästekeskuse menetlusinspektorid.