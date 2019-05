Nöhvik meelitab pidevalt muutuva menüüga

Tõrva keskväljaku kõrval Kevade tänaval avati kohvik Nöhvik, kus menüü vahetub vastavalt sellele, milliseid koostisosasid parajasti võtta on. Põhiline on, et kogu tooraine oleks värske. Sama kehtib jookide kohta: pakimahladele ja karastusjookidele Nöhvikus kohta ei ole.