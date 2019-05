Fotod: Valgas avas uksed pitsakiosk

Tegemist on ketitoidukohaga, mida Lõuna-Eestist võis seni leida näiteks Viljandist, Jõgevalt ja Tartust. Teisipäevast tegutsevad nad ka Valgas. Pizzakiosk OÜ tegevjuhi Sander Kooseri sõnul on nende senine kogemus väikeste linnadega positiivne. «Need on piirkonna tõmbekeskused, meie hinnangul need toimivad väga hästi. Kuna Valgas ei ole laiema keti pitsakohta, nägime selles võimalust.»