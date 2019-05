Lapse abipalve lasteaias: «Tädi, kas süüa saaks?!»

Just esmaspäeviti on mõni mudilane lasteaias rääkinud, et kõht on väga tühi ja tahaks nii väga midagi süüa. Lasteaiaõpetaja sõnul näitab see kõige ehedamal kujul, kuidas paljud Eesti pered tegelikult elavad.

FOTO: Arvo Meeks