Osalejate hulgaga on rahul ka ettevõtmise Valgamaa koordinaator Margus Suvi, kes on Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja. «Algatus on hästi omaks võetud. Kui esimene kord osales Valgas kirikute ööl umbes 500 inimest, siis mullu oli neid üle tuhande. Maapiirkondades on huvi väiksem olnud. Seda enam on mul väga hea meel, et Valga vallas on algatusega liitunud ka Karula kirik.»