Mulda sai uus laulupeopuu

Abivallavanema sõnul on puude Intsikurmu istutamisest saanud traditsioon. «Tamm on tihedalt seotud laulu- ja tantsupeoga, sest pidulikel hetkedel austatakse dirigente ja tantsujuhte alati tammepuu okstest punutud pärgadega,» tõdes Usin.

Tagel tõi välja igale ajastule omased probleemid. «Las see puu olla nende auks, kes on viis aastat tublisti harjutanud, kuid kelle hingest ja südamest kõlab laul siin seekord vaid kodukandi inimestele. Küllap järgmine kord läheb paremini.»

Maakonna peo kollektiivide ja korraldusmeeskonna nimel kingi vastu võtnud Riivo Jõgi sõnas, et laulu- ja tantsupeo traditsiooni kaudu mõistame ise ja näevad meie sõbrad, kui oluline on meile meie kodumaa, riik ja rahvas, ning siia istutatud tamm jääb seda meelde tuletama. «See aasta on kõigile laulu ja tantsuga tegelevatele inimestele suure tähendusega. Tähistame 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost, järgmine sama kaaluga sündmus on alles 50 aasta pärast.»