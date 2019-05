Etendub kohaliku mehe näitemäng

Täna etendub Tõrva kultuurimajas Jaska näidend «Elu ilusamad õied». Tüki seadis lavale Kiira Soovares, kellega Jaska varemgi tulemusrikast koostööd on teinud. Mängivad Heli Holm, Margit Kolju, Krista Raio, Maie Oja, Mati Oja, Ain Juurikas ja Taavi Kärt.

Lavatüki muusikalise kujunduse on teinud Tõrva muusikakooli direktor ja tunnustatud rahvamuusik Thea Leitmaa koos ansambliga Kirime.

Mullu ilmus Jaskalt ka näidendiraamat «Tõrva legend», mis sisaldab kaht tema lavatükki. Need on luulevormis ja lauludega kodupaika ülistav «Tõrva legend» ning lõbus lugu elamusterohkest talvepäevast «Sellist suusamaratoni me tahtsime».