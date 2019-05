Janika Lõiv jätkab Hispaania karikasarja liidrina

Copa Catalana Santa Susanna (UCI C1) võistlusel õnnestus võtta 3. poodiumikoht. 21-kilomeetrise sõidu võitis napilt Rebecca McConnell. «Stardist sain hästi minema ja pika tõusu tippu jõudsin koos Austraalia ja Belgia meistriga,» rääkis Lõiv. «Pikal laskumisel libisesid esimesed kaks aga natuke eest, sest oli raske head rütmi leida. Kuigi tõusud surusin täiega, siis laskumistel kippusin seekord liiga palju ära andma.» Meeldiv oli, et õnnestus võita Venemaa meistrit ja eksmaailmameistrit.

Hispaania karikasarja järgmine etapp peeti 600 kilomeetrit Barcelonast lõunas. Tuli startida Open Espana BTT XCO en Caudete võistlusel. «Kuna jõudsin võistluspaika alles hommikul, jäi rajaga tutvumiseks vähe aega,» rääkis Lõiv. «Seepärast otsustasin esimesed paar ringi rahulikumalt võtta, et oludega paremini tutvuda. Sellest hoolimata õnnestus konkurentidega vahe kohe alguses sisse teha ja iga järgneva ringiga kasvatada.» Nii tuli Lõivule ka võit Hispaania karikasarja etapil ning ta jätkab üldarvestuses liidrina.

Soorust pärit sportlane on tõusnud Eesti naiste liidrina maailma parima 35 sekka. Mainitud võistlused täitsid olulist rolli reitingutabeli punktide kogumisel, mis on vajalikud olümpiamängudele kvalifitseerumiseks. Lõiv tõi kolme võistlusega juurde 80 punkti. Eesti naised on tõusnud riikide arvestuses 21. positsioonile, mis annaks hetkeseisuga olümpiamängude koha. Punktide kogumine kestab 2020. aasta mai lõpuni.