Kagu jaoskonna politseinikud võtsid kaksikvõidu

Võistluste peakohtunik Lõuna prefekt Vallo Koppel sõnas, et kaks võistluspäeva Kagu-Eestis möödusid pingeliselt, kuid sellegi poolest väga rõõmsas meeleolus. «Mul on hea meel, et PPA viiendad kutsemeisterlikkuse võistlused tõid Kagu-Eestisse paariks päevaks kokku sedavõrd suure hulga politseinikke. Ühelt poolt said politseinikud proovile panna oma oskused ja teadmised, teisalt panustada oluliselt ka kogukonna turvalisusse, avalikku korda ning liikluse rahustamisesse,» selgitas ta.