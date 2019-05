Tegusad naised võtsid vana vallamaja üle

Kui Põlva vallas asuva hoone alumine korrus on ainult naiste käsutuses, siis ülemiselt võib leida toimetamas ka paar meest. Kultuuriseltsi Viruskundra esimees Katrin Peil rääkis, et seltsi põhituumiku moodustavad rahvatantsijad. Rühmas on ühtlasi naised, kes tegelevad tõsiselt käsitööga. «Kui kellelgi on käsitöö tarbeks konsultatsiooni vaja, antakse nõu,» rääkis Peil. Ta lisas, et seltsi ruumides käivad teisedki, kes soovivad midagi oma kätega teha. Näiteks praegu asuvad kangastelgedel kahe naise vaibakudumise alged, millest tuleb uus vaip. Peil näitas üht pleedi, mis kangaspuul kootud. «See on samade telgede pealt võetud,» kinnitas ta. Sellise pleedi tegemine võtab tema sõnul aega umbes paar nädalat ja seda siis, kui igal õhtul vähemalt paar tundi tööd teha.