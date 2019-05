VIDEOLUGU: Luhamaa kohvik «Kivitii» alustas piirikaubanduse elavdamist

«See on asjaolude kokkulangemine: mulle meeldib toiduteema ja olen ammu unistanud oma kohvikust,» rääkis Kivitii kohviku üks omanikke sommeljee Aarne Leima. «Elan Riia-Pihkva kivitee ääres, näen möödasõitvat autode voolu ja ettevõtlusnõustajana näen, et siin puudub igasugune piirikaubandus.»

Luhamaa piiripunkti lähedal rekkade parklas asuvas hoones avatud kohviku esimesed päevad on läinud sisseelamise, aga ka uute plaanide tegemise tähe all. «Söögikoha edu ei tule päevapealt,» tõdes Leima. «See tahab harjutamist, peab jõudma inimeste teadvusse, aga käinud on nii kohalikke kui möödasõitjaid ja oleme optimistlikud.»