Tõrva haridusanalüüs tõstatas küsimuse kulutõhususest

Abivallavanem Andres Agan ütles alustuseks, et analüüs ei anna suuniseid selle osas, mida tuleks valla haridusvaldkonnas edaspidi teha, küll aga esitab statistika, mis annab edasiseks tegutsemiseks baasi. Lisaks mainisid nii Agan kui mõned esitluse kuulajad, et osa andmeid võib vajada täpsustamist. Samas ütles abivallavanem, et muutuste vajadus on ilmne. «Kes ütleb, et tore analüüs, aga haridusvaldkonnas pole muudatusi vaja teha ja lähme järgmised 20 aastat nii edasi, siis see inimene peab olema pime, et ta neid andmeid ignoreerib.»