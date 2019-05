Üks vägivallaennetuse auhind tuli Põlvamaale

Justiitsministeeriumi teatel on Anne Klaar kannatanute abistaja ja võrgustikutöö keskpunkt Põlvamaal. Tema eestvedamisel alustati 2016. aastal just Põlvas MARACi koostöömudeliga, mis on mõeldud rasket vägivalda kogenud täiskasvanutele ja lastele. See andis indu ka teistele ja loodetavasti toimib mudel 2019. aasta lõpul juba kõikides maakondades.