Mõlemas moodsas peremajas on ruumi 160 ruutmeetrit. Sanatooriumi omavahendite ja pangalaenu toel ehitatud peremajade kogumaksumus oli üle 300 000 euro. Lapsed on seal elanud juba detsembrist saati, ent avamine jäeti ilusamasse aega. Asenduskodus elab kokku 19 last. Ühes uutest majadest elab praegu kuus ja teises seitse kasvandikku, ülejäänute koduks on siiani peahoone teine korrus.