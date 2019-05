Analüüs: omavalitsuste juhtimises domineerivad mehed

Analüüsi tulemused kutsuvad mõtlema ka sellele, kuidas saaksid erakonnad tuua rohkem naisi kohaliku elu juhtimisse ja ka poliitikasse laiemalt. «Riigikokku valiti tänavu 28 naist ja 73 meest. Vaadates valimisnimekirju ja riigikogu kohtade jaotust, võib kergesti järeldusi teha, milliste erakondade jaoks on naiste osalus poliitikas prioriteet ja millistes sellele piisavalt tähelepanu ei pöörata. Naiste suurem esindatus kohaliku tasandi juhtimises on oluline, sest kohalik poliitika on sageli hüppelauaks riigi poliitikas osalemiseks. Seega vähe naisi omavalitsustes tähendab seda, et naistel on kesisemad võimalused ka riigi tasandi otsustamises kaasa rääkida,» võttis Anniste analüüsi tulemused kokku.