Kagu-Eestis seotakse sotsiaaltransport tavatranspordiga

Teenuse pakkumine ja korraldus kujundatakse igas piirkonnas eraldi. Sobivaima mudeli valib ja kujundab iga piirkond ise. Kuna tegemist on sotsiaalteenusega, siis on endiselt omavalitsuse (sotsiaaltöötaja) ülesanne inimese vajaduste hindamine ja vajadustest tulenevalt teenusele suunamine, teatas sotsiaalministeerium. See tähendab, et kohalik omavalitsus teavitab transpordi korraldajat inimestest, kellel on teenusele vajadus ja õigus. Pilootprojekti järel koondatakse kõik tulemused, analüüsitakse neid ja tehakse nende põhjal ettepanekud, milline võiks olla Eestis toimiv ja kõigile sobiv transporditeenuse korraldus.