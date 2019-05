Valijad Sangastes: ikka loodad, et midagi hakkab muutuma

Jutt europarlamendist läks Kalevi ja Liisaga kohtudes sujuvalt üle maaelu peale. «Usk on täielikult kadunud,» tunnistas mees. «Võib otse välja öelda, et maarahvas suretatakse välja. Maaelu on juba välja suretatud. Kus see Viljandimaal oli, et pooled külad on tühjad, ainult majad. Sangaste kant – see koht veel elab.»