Noore lauljatari tee tunnustuseni telesaates oli okkaline

«Tulin vennaga koos kooli katsetele, et tal oleks julgem. Laulsime väikest laulukest, mida lasteaias olime õppinud. Vend võeti vastu. Minu käest küsiti naljatades, et mida mina õppida tahan. Vastasin, et viiulit, sest see oli ainuke pill, mida teadsin,» meenutas Sireli Salum. Ja nii läkski. Viiuliõpetajaks sai suurte kogemustega Tiina-Mai Arund. Niisiis oli väiksel Sirelil esimestest eluaastatest selge, millega tegeleda. Laupäeval lõpetaski neiu Põlva muusikakooli.