Jaan Rapp: Ussiaukudega linnasüda

Just nimetatud välismaise artisti kontsert tekitas õhkkonna, mis peakski linnasüdamele omane olema. Inimesed tulevad ja uudistavad, naudivad või siirduvad edasi. Oluline on see, et linnasüda tuksub – järelikult linn elab.

Paraku tegi mõnigi eelmisel esmaspäeval keskväljakul aset leidnud kontserdile mineja või sellelt tulija peatuse väljaku serval oleva Kesk 19 hoone juures. Vaatepilt polnud meeldiv: päev varem oli kellegi kuri käsi tühjana seisvat hoonet süüdata üritanud. Kustutustööde käigus eemaldatud voodrilauad vedelesid maja akende all, lisaks oli maja ümbrus kaetud helesinise ollusega: ilmselt oli see kustutusvaht.

Ent asi pole nii lihtne: kuna keskväljak asub muinsuskaitsealal, ei ole sealseid hooneid võimalik lammutada. Küll on võimalik neid ümber ehitada, mis võib olla mainitud maja puhul ka päästerõngas. Ent üheselt selge ei tundu olevat seegi, kuivõrd ümberehitusega maja ikkagi muuta võib. Hoone omaniku, Valga valla esindaja on maininud, et keskväljaku hooneid võib ka laiendada, muinsuskaitse esindaja aga on rõhutanud, et oluline on säilitada või taastada hoone algupärane maht.