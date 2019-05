Hoone kuulub vallale. Valga vallavalitsuse avalike suhete juht Põim Kama selgitas, et vald omandas hoone koos krundiga keskväljaku rajamise eel, et krundi ühte osasse uut laste mänguväljakut rajada. «Mänguväljak teeb juba kolmveerand aastat rõõmu lastele, aga maja seisab tühjana,» nentis Kama ja lisas, et kasutuseta hooneid on väljaku ümbruses mitu. Nendest kaks – kreisi ametiasutuste hoone Riia 5 ja kauplusehoone Riia 9 – kuuluvad samuti omavalitsusele.