Juubilar avab näituse

Treu on pärit praeguses Tõrva vallas asuvast Koorkülast. Aastatel 1962–1964 õppis ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, 1964–1968 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis mööbli- ja ruumikujunduse erialal. 1966. aastast on ta töötanud sisearhitektina. Samal ajal oli Treu seotud periooditi ka pedagoogilise tööga.

Akvarellidega on Treu tegelenud õpingutest alates. Näitustel on ta esinenud 1966. aastast. Tema tööd on olnud väljas Eestis, Soomes, Lätis ja kaugemalgi. Ruudi Treu on Eesti Kunstnike Liidu liige 1975. aastast ning Eesti Sisearhitektide Liidu liige selle loomisest alates, aastast 1992.