Xsander Solbaja tuli Saksamaa karikaetapil kolmandaks

Xsanderi isa ja treener Jan Solbaja ütles, et treeningutest jäi veidi vajaka. «Kes esimese ja teise koha saavutasid, need võitis ta Eestis Euroopa meistrivõistlustel ilusti ära.»

Absoluutkaalus Valga sportlane seekord esikümnesse ei jõudnud. «Poisi matš oli selline, et polnud enam maadlus, vaid poks. Täismees tuli ja järjest ladus talle käepäkkadega näkku. Julm oli. Kohtunikud kutsuti kokku ja arutati seda. Lubatud on, aga mis maadlus see on, kui näkku tulevad löögid,» ütles Jan Solbaja.