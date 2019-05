Tõrva neiu kujundatud münt jõuab ringlusse

Laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2-eurose käibemündi kujundus on valitud laste joonistuskonkursi ja avaliku internetihääletuse kaudu. Laulupeomündi on kujundanud Tõrvast pärit Grete-Lisette Gulbis. Kokku vermiti miljon münti, millest 10 000 on kõrgema (BU) kvaliteediga ja müüakse mündikaardil.