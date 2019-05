Keelatud kohas tehtud foto läks hollandlastele kalliks maksma

Piusa kordoni juht Valmar Hinno nendib, et turistid võtsid arvukatest, hästi silma paistvatest ja mitmesse keelde dubleeritud hoiatussiltidest hoolimata riski seadusest ja keelust mööda vaadata ning piiripostiga pildistama minna. "Igal sellisel keelust ja hoiatusest üle astumisel on paraku aga oma hind ning piiriäärsel alal liikujal tuleb mõista, et sinna paigaldatud hoiatussildid ja-viidad on seal siiski põhjusega," selgitab Hinno.