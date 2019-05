VIDEOLUGU: Põlva koolimajast jääb samaks vaid kest

«Tehtud on kardinaalne ümberehitus. Sellest koolist on sisu poolest saanud täiesti uus hoone,» rääkis Põlva abivallavanem Janika Usin. «Tehti kõik, alates lagedest, katustest, soojustusest kuni siseviimistluseni välja. Projekt hõlmas ka kogu ulatuses uut mööblit. Võib öelda, et vanast on ainult kest järgi, kõik muu on uus.»