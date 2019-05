Läti kaupmehed nõuavad alkoholiaktsiisi olulist langetust

Eesti eeskuju järgides alkoholiaktsiisi langetamine Lätis tooks riigile kasu, ütles Danusēvičs. "Need, kes meid põhjast külastavad, ei tule siia vaid alkoholi ostma, vaid peatuvad siin ka turistidena ja kulutavad raha. Aktsiisi langetamine tugevdab ostuturismisektorit Lätis," ütles ta.

Danusēvičsi sõnul saab ostuturismi tugevdada, kui Lätis on piirkonna madalaimad hinnad. "Meil on kõige madalamad hinnad, kuid nende säilitamiseks ning selleks, et olla atraktiivne ostlejate jaoks Eestist ja Lätist, tuleb alkoholiaktsiisi langetada vähemalt 23 protsenti."