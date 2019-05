Lootos ootab annetusi Lootosparki uue murukatte paigaldamiseks

«Ulme! Nii räägivad kõik Lootose inimesed kunstmurukatte vahetamise projektist ja nii me selle ka nimetasime: ULME – Uue Lootospargi Murukatte Eest! Tegelikult see ongi ulme, et Põlva valla ja kogu maakonna ainukesele kunstmuruväljakule paigaldatakse 15 aastat vana katte asemele noortele jalgpallihuvilistele kõige uuema põlvkonna kõige moodsam kate,» ütles klubi president Kristjan Mäeots.