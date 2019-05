Räpinas tulevad hea kodu päevad teisiti

Räpinas on tulemas tavalisest hoopis teistmoodi hea kodu päevad. «Esiteks on need suunatud suures osas lastele ja noortele. Teiseks saab osa võtta tegevustest, mida varem Räpinas pole olnud. Täiesti erakordne Põlvamaal on meie lapsevankrite paraad,» selgitas Räpina valla avalike suhete spetsialist Vaike Tammes.