Liina Kersna: vägivald koduseinte varjus ei ole kunagi isiklik asi

Aasta esimese nelja kuu jooksul on üle Eesti naiste tugikeskustesse pöördunud 728 vägivallaohvrist naist, neist 70 Valga-, Võru- ja Põlvamaalt. Kõigi nendega on olnud seotud pea tuhat last. Need on lapsed, kes kasvanud vägivaldses keskkonnas. Teame, et vaid neli kuni kuus protsenti ohvritest otsib abi naiste varjupaikadest või ohvriabist. Kolmandik vägivalla all kannatajatest ei iitsata sellest kunagi kellelegi.

Euroopa põhiõiguste ameti uuringu järgi ei pöördu Eestis vägivallaohvritest naised abi saamiseks politsei poole eelkõige hoiaku tõttu, et koduseinte vahel toimuv on rangelt pere siseasi. Lisaks tuntakse hirmu kättemaksu ees. Vaikimine teebki sellest vägivallaliigist varjatuima vägivalla ühiskonnas.

44 protsenti kõigist vägivallakuritegudest on lähisuhtevägivalla kuriteod, kus 80 protsendil juhtudest on ohvrid naised ja 87 protsendil juhtudest on vägivallatseja mees. Möödunud aastal suri lähedase inimese käe läbi seitse inimest.

Ja jätkuvalt annab vaid umbes kümnendik lähedasi, kes on lähisuhtevägivallast teadlikud, sellest tugikeskustele või politseile teada, kuigi abi on ohvritele olemas. Esimest korda Eesti riigi ajaloos on sel aastal naistevastase vägivalla ohvrite toetamiseks miljon eurot. Tundub köömes 11,31 miljardilise riigieelarve juures, aga siiski tähenduslik. Mäletan hästi nelja aasta tagust kohtumist Tartu naiste tugikeskuse töötajatega, kus küsimusele, kui palju võiks valdkonnas raha olla, et nad saaksid abivajajaid paremini toetada, vastati: üks miljon. See oli aeg, kus projektide ja riigi toel oli ohvrite toetamiseks kokku 500 000 eurot. Järgnevad aastad rääkisin ja kirjutasin selle miljoni olulisusest nagu rikkis kellakägu. Nüüd on see lõpuks olemas.

Möödunud aastal suri lähedase inimese käe läbi seitse inimest.

Erinevalt aastatetagusest ajast on tänaseks lisaks miljonile valdkonnas ka töörahu. Varem taotlesid naiste tugikeskused riigilt igal aastal projektiraha ning viimasel aastal tellis riik teenust üheaastase hankega. Nüüd sõlmis riik naiste tugikeskustega üle Eesti kolmeaastased lepingud, mida saab pikendada viiele aastale. Stabiilne kohalik teenusepakkuja on ohvrite toetamisel ülioluline, sest abi minnakse küsima ikka neilt, keda usaldatakse. Ja usaldust, nagu teame, ei ulatata hõbevaagnal. Usaldus on vaja välja teenida nii ohvrite kui ka koostööpartnerite seas.

Viimastel aastatel teatavad inimesed julgemalt kodusest vägivallast, abi pakuvad tugikeskused ja riik panustab valdkonda esimest korda miljoni, aga teha on siiski veel palju.