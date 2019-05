Kool loodab jätkata allkirjade toel

«Soovisime, et oleks kena, kui need inimesed, kes meiega koostööd teevad, kirjutaksid sellele alla,» ütles Krabi kooli käigus hoidva MTÜ Ostium juhatuse liige Ale Sprenk.

Märtsis küsimust arutanud volikogu poolteist tundi kestnud vaidluse järel otsuseni ei jõudnud ja lükkas pärast kirglikku arutelu otsustamise edasi. «Krabi koolil on riiklik mõõde ja tema roll riigi tasandil on tugevam kui kohapeal,» lausus toona volikogu hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv. «Otsuse, kas ja millisel moel on see kool jätkusuutlik, peaks tegema riik,» täiendas volikogu esimees Aigar Kalk.

«Aastast 2020 saab riigieelarvelise tegevuskulu toetuse eraldamisel määravaks, kas erakool on valla- või linnavõimu arvates koolivõrgus ja õppekohtade tagamisel vajalik või mitte,» on varem kinnitanud haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna nõunik Piret Sapp.

Põlva andis Johannese koolile oma õnnistuse

Põlva linna külje all tegutsev Johannese kool ja lasteaed Rosmal on vajalik osa Põlva valla koolivõrgust, mistõttu saab Lõuna-Eesti vanim erakool arvestada riigi toetuse jätkumisega.

Põlva volikogu langetas selle põhimõttelise otsuse juba märtsis. Tollasel istungil Johannese koolile toetuse avaldamine mingisugust arutelu ei tekitanud ning volinikel kulus kogu teema peale kõigest paar minutit.

Volikogu otsus annab Rosmal tegutsevale Waldorfi koolile kindlama seljataguse, et riik jätkab neile tegevustoetuse maksmist ning praegune tähtajaline tegevusluba on võimalik vahetada välja tähtajatu tegevusloa vastu.

Johannese kool ja lasteaed Rosmal on tegutsenud 29 aastat. Koolis õpivad lapsed kogu Lõuna-Eestist. Sel õppeaastal käib koolis kokku 89 last.