Olukorda pubi juures jälgib uus kaamera

"Kaamera, mis sai Voorimehe pubi juurde paigaldatud on tegelikult üks paljudest. Leidsime, et see oli vajalik pideva kontrolli tagamiseks. Pubis sees on küll kord kehtestatud, aga sellest olenemata kogunevad ikkagi inimesed ka pubi ette tänavale ja selle eest Voorimehe pubi omanikud otseselt vastutada ei saagi. Loodamegi kaamera olemasoluga konflikte vältida ning ka patrull hakkab seal tihedamini käima," rääkis piirkonnapolitseinik Marek Käis.

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul on oluline, et pubi püsiks ikka avatuna, kuna tegu on hetkel Valgas ainukese meelelahutusasutusega. "Kuna see on ainus koht, kus vallarahvas taoliselt koguneda saab, siis on meile väga oluline, et tegu oleks ka turvalise kohaga. Seega koostöös Voorimehe pubi ja politseiga otsustasimegi valvekaamera kasuks," sõnas Lepik, kelle hinnangul mõjub juba kaamerate olemasolu sageli distsiplineerivalt ja aitab korrarikkumisi ära hoida.