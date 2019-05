Väimela tuhaveo uurimisel rikkumisi ei tuvastatud

Keskkonnainspektsioon sai 22. aprillil kaebuse, et Väiso oja kõrval asuvale põllule veetakse kahtlase päritoluga ainet, mis paneb inimestel silmad ja kurgu kipitama ning tekitab halba enesetunnet.

Kohapealse kontrolli käigus tuvastas inspektsioon, et tegemist on lubiväetisena kasutatava puidutuhaga, mida Võhandu Põllumajanduse OÜ kasutas happeliste muldade neutraliseerimiseks.

Keskkonnainspektsioon võttis endisest Väimela turbakuurist tuhaproovid, mis saadeti analüüsimiseks Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ laborisse. Laboris lasti määrata erinevate puutuha hunnikute tuhanäitajaid ning lisaks pH ning baariumi sisaldus.

«28. mail saabunud analüüside vastustest selgus, et turbakuuris olev tuhk vastab Eestis lubiväetistele kehtestatud nõuetele,» kinnitas keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp Lõuna-Eesti Postimehele.

Samal ajal selgitasid keskkonnainspektsiooni ametnikud tema sõnul välja, et Väimela turbakuuri on tuhka veetud Osula Energia OÜ-st ning UPM-Kymmene Otepää AS-st. Dokumentide analüüs kinnitas, et tuhavedu Väimelasse oli loogiline ning jälgitav.

21. mail Otepää vineeritehases läbi viidud kontroll tuvastas, et kohalikele elanikele muret tegev pruunika värvusega tuhk pärinebki just sealsest vineeritööstusest. «Sama kinnitas ka laborianalüüs, mille võrdlusproov näitas, et lisaks samasugusele värvusele on väga sarnane ka elementkoostis ning pH,» selgitas Lepp.

Ärritava baariumi hulk pole piiratud

«Tuha analüüsidest selgus, et nii UPM-Kymmene Otepää AS-i pruunikas tuhk kui ka Osula Energia OÜ tuhk sisaldab baariumit, mille sisaldus väetistes seadusega piiratud ei ole,» selgitas Lepp. Väetisena kasutatav puutuhk sisaldab tema sõnul erinevates kogustes raskemetalle ning baariumit (baarium on leelismuldmetall).

«Baarium on väga reaktsioonivõimeline element, mis õhuga kokkupuutel moodustab baariumoksiidi ning baariumhüdroksiidi valge kihi, mis on tugevalt aluseline. Puutuhk on väga kõrge pH-ga ning just seetõttu sobib see ideaalselt põllule laotamiseks, et happelisi muldasid neutraliseerida ning selle läbi mullaviljakust tõsta,» rääkis Lepp.