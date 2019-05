VIDEOLUGU: Kunst vallutas lõplikult varumiskontori kuuri

25. mail suvehooaja avanud Rõuge Kunstikuur tegi selleks hooajaks läbi 75 000 euro suuruse uuenduskuuri, mille käigus vahetati välja hoone vundament, seinad ja katus. Tänu sellele on nüüd võimalik kasutada ka hoone teist korrust aastaringselt ilma, et sõrmed ära külmuks.

«Meil sai valmis kunstide koda, üks suur, valge ja loodame, et ka soe ruum, et saaksime siin talvel toimetada,» selgitas kunstikuuri perenaine Annika Kevvai. «Siin toimetavad keraamikaring, maaliring, lisaks toimuvad kontserdid ja on sein näituste jaoks, kus nii kohalikud kui maakonna kunstnikud saavad oma loomingut näidata.»