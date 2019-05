Pingimure sai lahenduse

Hiljuti pöördus toimetuse poole Valga proua, kellel linna lähedal Riisalis aiamaa. Ta rääkis, et vald rajas hiljuti Riisalisse küll bussipeatuse, kuid üks mure on ikka. Piirkonnas on aiamaad-suvilad paljudel eakatel, kes tundsid puudust pingist, millel istudes bussi oodata saaks. Proua sõnul kurdeti muret ka vallavalitsusele, aga abi ei paistnud esialgu kusagilt.