Hooldekodust kadunud naine leiti üles

«Naisega on kõik korras ning ta toimetati tagasi hoolekodusse,» lisas välijuht.

Tiia kadumist märgati neljapäeva hommikul, kui hooldekodu töötajad avastasid, et naise tuba on tühi. Haigla personal kahtlustas, et Tiia lahkus hooldekodust juba eelmisel õhtul või öö hakul.