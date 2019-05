Tänavu on leitud 51 katkuhaiget metssiga

Maaeluminister Mart Järvik ütles, et kuigi sel ja eelmisel aastal ei ole leitud ühtegi kodusigade katkujuhtumit, on ohutusmeetmete järgimine farmides jätkuvalt väga oluline. «Viimastel aastatel on loomapidajate ja veterinaarteenistuse koostöö olnud väga tõhus, mille tulemusena on SAKi leviku risk farmidesse oluliselt vähenenud. Samas on jätkuvalt jälgimise all kodusead. Selle aasta jooksul on võetud proove ligi 2500 isendilt.»