VIDEOLUGU: Uus mees võttis pataljonis ohjad üle

«Kuperjanovi pataljonis suuri muutusi ei ole oodata. Kavatsen hoida kõike head, mis siin on,» kinnitas Sarap. «Kuperjanovi pataljonil on väga väärikas ajalugu, pikaajalised traditsioonid, see on omanäoline pataljon, mis annab suurepärast jalaväe väljaõpet. Ühtlasi on ta ka Eesti suurim pataljon.»