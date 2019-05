Põlvamaa mees pani juppidest auto kokku

«Nagu vale-Subaru,» ütleb Sikk, kui auto on käivitunud ja teeb häält, justnagu oleks Subaru, kuigi tegelikult ei ole.

Tegu on hoopis väärikas eas autoga – 1963. aasta Volkswagen 1200ga. Rahvasuus tuntud kui Põrnikas. «See on rannabagi,» tutvustab peremees autot, mida ta on tükk aega sõiduvalmis putitanud.