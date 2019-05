Hooldekeskuse omanik: mõne kliendi kohta on jätis veel hea sõna

Muu hulgas nõuab uus kord, et hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest: läbitud on hooldustöötaja kutse­standardile vastav kutseõppe tasemeõpe; läbitud on täienduskoolituse õppekava; isikule on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse. Ning et üldhooldusasutuses töötaks vähemalt 4,85 hooldustöötajat.