Võru gümnaasium saavutas konkursil teise koha

Võidukarika üleandmisel tunnustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõiki koole, kes konkursist osa võtsid. «Sellel konkursil on tähelepanuväärne just õpilaste initsiatiiv oma kooli esiletõstmisel,» kommenteeris minister. «Õppida ja õpetada on hea siis, kui tuntakse, et kõik töötavad ühise eesmärgi nimel, kui õpetajad ja õpilased seisavad üksteise ja oma kooli eest. On hea meel näha, et aasta koolis see just niimoodi on.»