Tõrva noormees oli etapi parim

Suuri veksleid selle kohta, kuidas Tõrva koolil finaaletapil minna võiks, Grauding välja anda ei tahtnud. «Eks vaatame, kui kõrge noorte motivatsioon ilusal suveajal on. Küll aga olen kindel, et Romet tahab konkureerida parimatega. Seda enam, et tal on kõik alad tugevad.»