Rand on põline valgalane. Aukodaniku kandidaadiks esitas ta Valga segakoor Rõõm. Tema kohta märgitakse, et Rand on alates 1967. aastast, mil alustas Valga muusikakoolis klaveriõpetajana, olnud Valgamaa kultuuri- ja muusikaelu edendaja. Ta on praegugi muusikakooli klaveriõpetaja ja klaveriosakonna juhataja ning kontsertmeister ning uutele kolleegidele mentoriks.

Vallavolikogu esimees Külliki Siilak ütles, et Randil on imetlusväärselt palju tuntud õpilasi. Näiteks laulja Karmen Rõivassepp, aga ka Võru muusikakooli direktor Piret Rips-Laul. Siilak meenutas ka, et Rand tegutses aastakümneid Valgas tuntud ansamblis Enelas. «Esiplaanil on tal õpilaste heaolu ja muusika. Temast paremat kontsertmeistrit Valgamaal ei ole. Ta on autoriteetne, aga samas vaikse olekuga. Tüli kunagi kellelegi ei tekita, aga piisavalt enesekindel, kui arvab, et tema idee on parim ja õiglane,» ütles Siilak.