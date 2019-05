Surnuaial käidi laamendamas

«Tõstsin pingid aia äärde, sest ei oska neid kuskile viia, ei tea, kust nad pärit on. Lõhutud pinke nagu ei ole, nad on terved. Džinnipudel oli seal ja klaasi oli puruks löödud,» kirjeldas Liba.

Kalmistuvaht ei tea, kas teo taga on, aga ütles, et varasemalt on näiteks Tartu tänava kalmistul nähtud tegutsemas lastekampa. «Jätkub ilmselt see probleem, mis eelmisel aastal oli suvi läbi. Eelmisel aastal pandi WC-paber põlema. Siis lõhuti prill-laud. Kastekann oli fekaalide sisse surutud. Vahetevahel võeti rula ja sellega peksti laternaid puruks. Nii nad märatsevad,» kirjeldas Liba.