Helios tuli kaotusseisust välja ja võitis

Võru meeskonna peatreeneril Jaanus Vislapuul olid kohe pärast lõpuvilet emotsioonid on laes. «Täiesti super, 0:2 pealt välja tulla ja teise poolajaga kolm lüüa. Pärnu on hea kvaliteetne vastane. Ei oskagi midagi öelda, ülikõva,» lausus ta.

Teisel poolajal suutis Helios mängupilti muuta. «Tegime väiksed taktikalised korrektuurid ning läksime palju ründavamalt ja kõrge pressiga mängima. Otsustasime, et kaotada pole midagi, paneme vastased kohe ülevalt kinni, ega jätagi neile mingit mängimisvõimalust. See enam-vähem toimis,» rääkis Vislapuu.

Võit tõstis Võru meeskonna Esiliiga B-s neljandaks, kuid Vislapuu tõdes, et tabeliseisule ta eriti ei mõtle. «Iga mäng algab ikka nullist. Meil on kõik õppivad või töötavad inimesed, me ei saa kunagi kindlad olla, mis koosseis mänguks kokku tuleb. Praegu on palju mängijaid veel ka vigastuspausil. Võtame ühe mängu korraga ja küll lõpuks tuleb see, mis tulema peab,» rääkis ta.