Võrus, Põlvas ja Otepääl avatakse rannas suplushooaeg

«Kui joogivesi, päikesekreem, rannalina ja hea tuju on kaasas ning osatakse nii enda kui teiste ohutusele mõelda, siis on kordaläinud rannapäev garanteeritud,» ütles G4S-i rannavalvejuht Henry Seemel ja tõi mullusele suvele tagasi vaadates välja ühe muret tegeva suuna.

«Sageli jätsid lapsevanemad rannas omapäi koolieelikuid, justkui eeldades, et väikese lapse elukogemus ja ohutaju on täiskasvanuga sarnane,» märkis Seemel. «Lapse ohutuse eest vastutab ikka lapsevanem, mitte vetelpäästja või teised rannakülastajad. Väikeste laste kirg on maailma avastada, kuid ohte nad veel ei taju, mistõttu neid omapäi vee äärde jätta on võrdväärne nende ohtu seadmisega.»