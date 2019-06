Mooste rahvamuusikakooli hing pälvis preemia

Pärimuskultuuri preemia pälvis Krista Sildoja pikaaegse, mitmekülgse ja kõrgetasemelise tegevuse eest, mis tugineb ehedale pärimuskultuurile ja on suunatud nii noortele kui ka vanematele. Krista on loonud Mooste Rahvamuusikakooli, andnud välja raamatuid ja õpikuid, olnud pärimuspeo Baltica peakorraldaja, algatanud etnolaagrid jpm. Tema panus valdkonna ja kogukonna tegevusse on olnud märkimisväärne.