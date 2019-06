Lugeja kirjutab: virtuaalmaailm ei ärata usaldust

Sellist täpsust ja arvestamist õpetas mulle minu abikaasa, kes eluaeg töötanud kaubanduses. Mis puudutab rahaga ümber käimist, siis selle koha pealt olin ikka omal ajal täielikult «metsast püütud». Juba mitu päeva enne palgapäeva olid mul tühjad pihud. Nõukogude ajal oli siiski see hea asi, et palka sai kaks korda kuus.

Praegu aga on elu nii häbematult kallis, et kui ma igal õhtul raha üle arvestust ei peaks, oleks tunne, et olen osa rahast ära kaotanud või mind on röövitud.