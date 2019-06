Nooraednike kutsevõistluste esikohad jäid Räpinasse

Euroopas ei olnud kuni eelmise nädalani ühtegi ainult aednikele suunatud kutsevõistlust korraldatud ja seetõttu otsustati Räpinas taoline mõõduvõtt ellu kutsuda. Üks ürituse korraldajaid Anu Käär rääkis, et mujal Euroopas on natukene teine käsitlus, kui Eestis harjutud on. «Seal teeb aednik midagi muud, näiteks maastikuehitust ja floristikat. Mõtlesime, et oleks tore korraldada üks puhas aiandusvõistlus.»