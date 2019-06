Eesti trikoloori lugu võib leida uue asupaiga

Otepää keskväljaku ääres tegutsenud Rae kohvik on paar kuud suletud olnud. Uksel on silt: «Kallid kliendid! Oleme suletud, uute kohtumisteni uues kohas!»

Võimalik, et sinna, raekoja taha tuleb väljapanek Eesti lipu ajaloost. Teema on läbi käinud ka vallavolikogu istungitel, viimati mais. Vallavõim on pidanud plaani osta kinnistu ära. Valla tänavuse aasta lisaeelarves on investeeringute real selleks 50 000 eurot.